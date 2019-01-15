"Ege Kupası bizim için çok önemli bir tanıtım fırsatı"





İZMİR (AA) - Altınordu Kulübü İcra Kulübü Başkanı Barış Orhunbilge, "Şu anda sadece Ege Kupası’na katılan ülkeleri değil, Avrupa’nın en önemli kulüplerinin en üst düzeydeki oyuncu izleme antrenörlerini de misafir ediyoruz." dedi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'na katılan takımları takip için İzmir'e gelen dünyaca ünlü futbolcu izleme antrenörlerinin (scout), kulüp tarafından ağırlandığı belirtildi.

Torbalı'da bulunan Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki maçları izleyen antrenörlerin tesislerde de incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Açıklamda görüşlerine yer verilen kulüp icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge, Ege Kupası gibi önemli bir organizasyonun Altınordu tesislerinde yapıldığını kaydetti.

Bu turnuvata ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Orhunbilge, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece Ege Kupası’na katılan ülkeleri değil, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin en üst düzeydeki oyuncu izleme antrenörlerini de misafir ediyoruz. Organizasyon yapımız hakkında bilgilendirmeler yaparken, bizimle aynı havayı solumalarını sağlıyoruz. Bizim için çok önemli bir tanıtım fırsatı."

Liverpool'un oyuncu izleme başantrenörü Dave Moss ise Altınordu'nun Avrupa'da kısa sürede çok tanınan bir kulüp konumuna yükseldiğini belirterek, "Tesisler, sahalar, binalar bir oyuncunun gelişimi için tabii ki çok önemli. Ancak bundan daha önemli olan şey felsefedir. Altınordu, bu felsefeyi oluşturmuş bir kulüp." ifadelerini kullandı.



