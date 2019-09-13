Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi: "Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sayesinde piyasaların rahatlayacağını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Merkez Bankası’nın 3,25’lik faiz indiriminin piyasalar için çok olumlu olduğunu söyledi. Yüksek faizin üretim ve yatırımın önünde engel olduğunu belirten Eskinazi, yüksek faizler nedeni ile finansmana erişimde reel sektörün yaşadığı sorunların art arda gelen faiz indirimleri ile rahatlayacağını ifade etti. Eskinazi, “Önceki aylarda gelen 4,25 puanlık faiz indirimi piyasaya nefes aldırmıştı. Dün açıklanan 3,25 puan ile bu rahatlamanın istikrarlı olacağını gösterdi. TCMB’nın bu kararına piyasaların tepkisi de olumlu oldu. Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devam etmesini ve 1 yıllık süreçte faizlerin yüzde 10 bandına gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Faiz indirimi olumlu sonuçlar doğuracak”

Sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısının artacağına vurgu yapan Eskinazi, “TCMB Para Politikası Kurulu’nun çok kritik dönemde aldığı ikinci faiz indirim kararı 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşmak için itici güç olacak. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı ‘İhracat Ana Planı’nda belirlenen hedeflere daha çabuk ulaşmamıza katkı sağlayacak. Bu noktada, kurda da volatilite riskini ortadan kaldıracak önlemlerin alınması gerekiyor. İhracatçılarımızı için en önemli konu şu an kurun stabil olması, dalgalanmaların yaşanmamasıdır. Faiz indiriminin toplumun tüm kesimlerine olumlu sonuçlar doğurmasını diliyorum” dedi.