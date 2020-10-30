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Aktüel Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda hasara yol açtı
Aktüel

Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda hasara yol açtı

6,6 büyüklüğündeki sarsıntı, Yunanistan'ın başkenti Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:57:16 -
Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda hasara yol açtı

ATİNA (AA) - Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki depremin, Sisam Adası'nda hasara yol açtığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkez üssünün Sisam Adası açıkları olduğu belirtilen deprem nedeniyle adada çok sayıda bina ve yol hasar gördü.

Deprem, Sisam Adası'na 300 kilometre uzaklıktaki başkent Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi.

Ülkede tedirginliğe yol açan sarsıntıda can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

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