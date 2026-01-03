  • İSTANBUL
Ege Denizi'nde göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı!

İzmir'in Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 7'si çocuk toplam 74 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Dikili açıklarında görev yapan mobil radar sisteminin, deniz üzerinde hareket halindeki bir lastik botu saptaması üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi. Durdurulan bottan, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 50 düzensiz göçmen çıktı.

MENDERES AÇIKLARINDA GECE MESAİSİ

Aynı saatlerde bir diğer operasyon haberi de Menderes’ten geldi. Mobil kıyı gözetleme araçları tarafından tespit edilen ikinci bir lastik botta ise 24 düzensiz göçmen daha yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından idari işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

