  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ege Denizi'nde deprem
Aktüel

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 08:17:00 -
Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 03.06'da ve 6,65 kilometre derinlik kaynaklı gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,56 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem sonrası olumsuz ihbar bilgisi alınmadı

AFAD, depremde olumsuz ihbar bilgisi alınmadığını bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından depreme ilişkin, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.06'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Takım adı bile verildi! Türk futbolunu sarsan 'şike' çıkışı
Spor

Takım adı bile verildi! Türk futbolunu sarsan 'şike' çıkışı

Giresunspor ve Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, rakiplerini 'şike' yapma..
Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo
Gündem

Milli silahların bilgilerini sızdıran hainin bu kez kuzeni yakalandı! Tam 300 kilo

Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ait projeleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan, ev ve banka kasasında yüklü miktarda para ele geçir..
‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı
Dünya

‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın İHA ve SİHA’ları ile ilgili açıklamalarda bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay