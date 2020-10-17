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Gündem Ege Denizi'nde bugün başlıyor! 27 Ekim'e kadar sürecek
Gündem

Ege Denizi'nde bugün başlıyor! 27 Ekim'e kadar sürecek

Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimin sürerken, NATO ülkeleri Türkiye’nin ev sahipliğinde İzmir Körfezi’nde askerî tatbikat düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 08:35:00 - 2020-10-17 08:45:55
Ege Denizi'nde bugün başlıyor! 27 Ekim'e kadar sürecek

NATO üyesi ülkelerin katılımı ile Mavi Vatan’da gerçekleştirilecek ‘Nusret-2020 Davet Tatbikatı’ bugün başlayacak. Tatbikat 27 Ekim’e kadar sürecek. Ege Deniz’inde yapılacak tatbikatta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan’ın yanı sıra son dönemde ilişkilerin oldukça gerildiği Yunanistan da yer alacak.

Tatbikat, birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama ve icra konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla düzenliyor. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesinde Yunanistan’dan bir komuta kontrol gemisi, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye’den birer mayın avlama gemisi olmak üzere toplam 5 gemi tatbikatta görev alacak. Romanya’dan bir mayın dökücü gemi ve Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timi, Bulgaristan’dan bir mayın avlama gemisi ve ABD’den Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme Timi de tatbikatta boy gösterecek.

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