Yeniakit Publisher
1 milyar dolar sınırı... Mourinho Fenerbahçe'ye dönüyor! 'Transferleri yapıp arkama yaslanacağım'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 milyar dolar sınırı... Mourinho Fenerbahçe'ye dönüyor! 'Transferleri yapıp arkama yaslanacağım'

Jose Mourinho'yu gözünü bile kırpmadan 250 bin euro'luk hediye alacak kadar seven Fenerbahçe'nin başkan adaylarından birisinin camiayı yerinden zıplatacak bir karar aldığı iddia edildi. İddiaya göre adı geçen başkan adayının eski yönetimin Portekizli teknik adamı getirdiğini ancak kendisine istediği takımı veremediği için 'günah keçisi' ilan edildiğini savundu. Başkan seçilirse Mourinho'ya 'bu kez istediği takımı kurarak' bir şans daha vereceğini söyledi.

Yardım vakıflarının faaliyetlerinde veya hayır işlerinde sık sık önümüze çıkan Fenerbahçe'nin "zenginliği" ile kendini ön plana çıkaran başkan adayının en büyük özelliği Kasımpaşa'dan yetişmiş olması. Ailesinin ve yakınlarının düğünlerinde nikah şahitleri ve onur konukları ile dikkatleri çeken Fenerbahçe kulübünün başkan adayının servetinin temelleri 1960'lı yıllarda atıldı.

Forbes Türkiye'nin 2025-2026 verilerine göre kişisel serveti yaklaşık 750 milyon dolar civarında olan Fenerbahçe'nin başkan adayı aynı zamanda Türkiye'nin en zengin 100 ismi arasında. Sahip olduğu Holding'in yıllık toplam cirosu 1 milyar dolar sınırını aşıyor.

Kısacası Kasımpaşa’da yerel bir kömür ticaretiyle başlayan aile mirasını, ikinci kuşak olarak modern limancılık, ağır sanayi ve küresel lojistikle birleştirerek Fenerbahçe'ye "paralı" başkan adayı olacak kadar zengin bir işadamına dönüştü.

Seçim kampanyası "ekonomik güç" ve "stadyum" üzerine kurulu. Kulübe son 15 ayda herhangi bir hizmet veya sponsorluk karşılığı olmadan 50 milyon dolar hibe verdiğini söyleyen aday "Galatasaraylılarla iş yapmayacağız, onlarla maddi ve manevi mücadele etmek için geliyoruz" diyerek hedefini ezeli rakibini geçmek olarak belirledi. Yönetim kurulunun ?'inin hazır olduğunu ancak isimleri doğru zamanda açıklayacağını söylüyor.

Başkan adayıyla ilgili en iddialı dedikodu ise şu günlerde Real Madrid'in başına döneceği iddia edilen Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye geri getirmek olarak söyleniyor. 250 bin euro'luk hediye alacak kadar sevdiği ve futbol bilgisine güvendiği Portekizli teknik adam için Fenerbahçe başkan adayının, "daha önce kendisine sağlayamadığımız tüm imkanları sağlayacağım. O da bize gerçek Mourinho'yu gösterecek" şeklinde kararını savunduğu iddia ediliyor.

