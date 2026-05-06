1 milyar dolar sınırı... Mourinho Fenerbahçe'ye dönüyor! 'Transferleri yapıp arkama yaslanacağım'
Jose Mourinho'yu gözünü bile kırpmadan 250 bin euro'luk hediye alacak kadar seven Fenerbahçe'nin başkan adaylarından birisinin camiayı yerinden zıplatacak bir karar aldığı iddia edildi. İddiaya göre adı geçen başkan adayının eski yönetimin Portekizli teknik adamı getirdiğini ancak kendisine istediği takımı veremediği için 'günah keçisi' ilan edildiğini savundu. Başkan seçilirse Mourinho'ya 'bu kez istediği takımı kurarak' bir şans daha vereceğini söyledi.