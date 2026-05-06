İşte dünyanın en sağlıklı milleti... Neden hiç kanser olmuyor? Uykusuz bırakan 'gizemli' sırları

"Hunza, her batılı yazar için bir rüya yeridir; Hunza fikrine bayılıyorlar. Uzun ömürlülükten büyüleniyorlar ve sırlarını öğrenmek için buraya geliyorlar. Kayısılar mı? Buzul suyu mu? (Çamurlu ama çok sağlıklı mineraller içerdiği söyleniyor.) İklim mi? Yoksa yerel şarap mı? Bu fiziksel faktörler önemli olabilir, ancak bu yerin sosyal organizasyonu ve sosyal davranışları kadar önemli değil." HUNZA HALKI HASTALIKLARDAN NASIL KORUNUYOR? Hunza halkı, son derece engebeli bir araziye sahip dağlık bir ortamda yaşamaktadır. Bazıları 1000 yıldan daha eski olan köyleri, izole edilmiş ve uçurumların içine inşa edilmiştir. Bu yerleşim yerlerinde engebeli yollar, dik yamaçlar bulunur ve tarım alanlarına ulaşmak için uzun yürüyüşler gerektirir.