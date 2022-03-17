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Aktüel Ege Denizi ile Batı Akdeniz’de fırtına
Aktüel

Ege Denizi ile Batı Akdeniz’de fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi ile Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 22:16:00 -
Ege Denizi ile Batı Akdeniz’de fırtına

YENİ AKİT  ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ege Denizi ile Batı Akdeniz’de fırtına beklendiğini duyurdu.

Ülkemiz genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege Denizi ile Batı Akdeniz’de fırtına uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada; “Ege Denizi ile Batı Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor! Başlama Zamanı 18.03.2022 08:00 Bitiş Zamanı 21.03.2022 15:00 Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgârın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” ifadelerini kullanarak denizcileri uyardı.

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