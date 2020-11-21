Ege Bölgesi, Kovid-19 kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanlığının koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak meydanları, caddeleri ve sokaklarında sakinlik yaşanıyor.

İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 20.00'de başlamasıyla normalde yoğunluk yaşanan Konak Meydanı, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı gibi bölgelerde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ve jandarma ekipleri iş yerleri, sokak ve caddelerde denetime başladı.

Bazı restoran ve lokantalar evlere servis yapma koşuluyla açık kaldı, sokaklarda sadece kısıtlamalardan muaf tutulan görevliler olduğu gözlendi.

- Manisa

Manisa'da, alışveriş merkezi, market, restoran, berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdururken, kısıtlama kapsamındaki yeme-içme dükkanları paket servisle hizmet verdi.

Kentin en işlek caddelerinden, Mustafa Kemal Paşa, İzmir, Cumhuriyet ve Doğu Caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı yasakla birlikte boş kaldı.

Polis ekipleri de kısıtlama kapsamında kentteki kontrollerini sürdürdü.

- Aydın

Aydın’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor.

- Denizli

Denizli'de şehrin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı boşaldı.



Belirli noktalarda görev yapan polis ekipleri görevlerini yerine getiriyor.

Kent genelinde trafik akışının büyük ölçüde azaldığı, vatandaşların sokağa çıkılmaması konusundaki uyarıları dikkate aldığı gözlemleniyor.

Park ve caddeler olmak üzere vatandaşların hafta sonlarını geçirmeyi tercih ettiği mekanlar boş kaldı.

- Uşak

Uşak'ta da kısıtlama başlamadan önce kentteki birçok işletmecinin iş yerlerini kapattığı, bazı işletmelerin paket servis için açık kaldığı gözlemlendi.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentteki işlek caddelerin boş kaldığı görüldü. Polis ekipleri kentin birçok noktasında devriye faaliyetlerini başlattı.