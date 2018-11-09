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Efsane oyuncu futbola veda etti

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişili futbolcu Didier Drogba, 40 yaşında futbola veda etti.

09 Kasım 2018 Cuma 09:15
Efsane oyuncu futbola veda etti

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, kariyerinin son maçına çıktı. Fildişili yıldız, sahibi olduğu ve aynı zamanda formasını giydiği Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu lig finali mücadelesinin ardından emekli oldu.

685 maçta 300 gol 114 asist

Galatasaray'da 1.5 sezon oynayan Didier Drogba, kariyerine Levallois'te başladı ve Le Mans, Guingamp, Marsilya, Chelsea, Shanghai Shenhua, Montreal Impact, Phoenix Rising'te forma gitdi. Kulüp takımlarında 685 maça çıkan Drogba, 300 gol attı ve 114 asist yaptı. Milli takımda 105 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 09:15
  1. Galatasaray
  2. Chelsea
  3. Montreal
  4. Galata
  5. Shanghai
  6. Didier Drogba

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