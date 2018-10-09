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Efsane kaleci Buffon, 50 yaşına kadar oynayabilir

17 yıllık Juventus kariyerinin ardından Fransız devi PSG ile anlaşan 40 yaşındaki Gianluigi Buffon, 10 yıl daha futbol oynayabileceğini açıkladı.

09 Ekim 2018 Salı 19:28
Efsane kaleci Buffon, 50 yaşına kadar oynayabilir

Sezon başında Juventus'taki kariyerini noktayarak Ligue 1 ekibi PSG'nin yolunu tutan efsane kaleci Gianluigi Buffon'un futbolu kısa sürede bırakmaya niyeti yok.

'Duracağım dedim durmuyorum'

L’Equipe’in Sport & Style dergisine konuşan Buffon, futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili "Son yıllarda bu işe bir sınır koymanın hata olduğunu gördüm. 32 yaşındayken 35'ime kadar oynarım diyordum. Oynamaya devam ettim. Sonra '38 yaşımda duracağım' dedim. 38'e geldiğimde '40'ta bırakacağım' dedim. Şu an buradayım." sözlerini kullandı.

'10 yıl içinde bırakabilirim'

Kendini test etme niyetini ortaya koyan Buffon, "Altı ay içinde bırakabilirim. Bir yıl içinde bırakabilirim. Ya da 10 yıl içinde bırakabilirim. Ne zaman bırakacağım sorusunu sormak ve cevabını öğrenmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

Buffon'un PSG ile imzaladığı bir yıllık sözleşme, sezon sonunda bir yıl uzatma opsiyonuna sahip.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:28
  1. Gianluigi Buffon
  2. açıklama

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