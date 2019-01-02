Efsane futbolcu Diego Forlan'ın yeni takımı belli oldu! Sürpriz imza

39 yaşındaki bir dönemin yıldız futbolcularından Diego Forlan futbolu bırakmama kararı aldı. Son olarak Kitchee takımında forma giyen Uruguaylı futbolcu Haziran 2018'den bu yana herhangi bir takımda oynamadığı gibi futbolu bıraktığını da açıklamadı.

Diego Forlan aldığı kararla futbola devam edeceğini söyledi. 39 yaşındaki Uruguaylı futbolcunun meanjerinin ise Endonezya'da Kalteng Putra kulübüyle görüştüğü ve Forlan'ın Endonezya'da kariyerine devam edeceği kaydedildi.



