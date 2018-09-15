THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Efsane boksör Mayweather, efsane maç için geri dönüyor!

Mayıs 2015'te yapılan ve "Yüzyılın dövüşü" olarak nitelendirilen Mayweather - Pacquiao mücadelesi bir kez daha ringe taşınıyor. Daha önce boksa veda eden Floyd Mayweather, Manny Pacquiao ile dövüşmek için bu yıl ringe döneceğini açıkladı!

15 Eylül 2018 Cumartesi 17:45
Efsane boksör Mayweather, efsane maç için geri dönüyor!

Daha önce boksa veda eden Floyd Mayweather, Manny Pacquiao ile dövüşmek için bu yıl ringe döneceğini açıkladı.

Mayıs 2015'te yapılan ve "Yüzyılın dövüşü" olarak nitelendirilen Mayweather - Pacquiao mücadelesi bir kez daha ringe taşınıyor.

Son olarak Conor McGregor'u Ağustos 2017'de deviren ve emekli olan Mayweather, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bu yıl Pacquiao ile dövüşmek için dönüyorum. Bir başka 9 rakamlı ödeme gününde görüşmek üzere." dedi.

Kariyerinde 50 maça çıkan ve 50 galibiyeti bulunan 41 yaşındaki Mayweather, Pacquiao ile 2015'teki dövüşünden 180 milyon dolar kazanarak tarihe geçmişti. Filipinli Pacquiao'nun payı ise 120 milyon dolar idi.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 17:45
  1. Floyd Mayweather
  2. Manny Pacquiao
  3. Efsane geri dönüyor
  4. efsane boksör
  5. efsane maç
  6. açıklama
  7. boks

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde beslediği kedi, yaşlı adamın hayatını kararttı!
    1. Evde beslediği kedi, yaşlı adamın..
    2. Oje, ruj abdest almaya engel...
    3. İran, Rusya ve Arabistan'ı hedef aldı!
    4. Koltuğu, kanepeyi nasıl almalı?
    5. Marmaris'te orman yangını! Müdahale..
    6. Onlar asla yalnız bırakılmaya gelmez...
    7. Efsane boksör Mayweather, efsane maç..
    8. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
    9. Şişli'de silahlı soygun! Döviz..
    10. Aydın'da ağaç altında korkunç manzara!..
    11. İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...
    12. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    13. İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma..
    14. Milletvekili ceza yedi! Stada..
    15. Çocuğunuzu kanserden koruyun
    16. Başkan Erdoğan'a hakaret eden masör..
    17. Hüsnü Mübarek'in oğulları hakkında..
    18. İstifa tiyatrosunun etkisi sürüyor!..
    19. Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını!..
    20. Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula