Efsane boksör Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak istiyor!

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, Uğur Işılak'ın yapımcı kardeşi Murat Işılak, ile buluştu.

EKİM'DE ZİYARET İSTEĞİ

Ekim ayında Türkiye'de yapılacak bir organizasyon için Işılak'ın davet götürdüğü ünlü boksör, "Ekim'de geldiğimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmek, kendisiyle tanışmak istiyorum" diyerek Murat Işılak'tan bu konuda yardım istedi. (Sabah)