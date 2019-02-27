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Efkan Ala: "CHP milletin değerleriyle, inançlarıyla mücadelenin adıdır"

İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, CHP’nin milletin değerleri ve inançlarıyla mücadelenin adı olduğunu söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:33
Efkan Ala: "CHP milletin değerleriyle, inançlarıyla mücadelenin adıdır"

İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, CHP’nin milletin değerleri ve inançlarıyla mücadelenin adı olduğunu söyledi.


Bursa’da seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Yıldırım Belediyesi Cumhur İttifakının AK Partili ve MHP’li meclis üyeleriyle buluşan Ala, bu ittifakının gönül birliği ile ortaya çıktığını söyledi.


Bölgesinde her şeyin tarumar olduğu bir coğrafyada yaşadığımızı belirten Ala, "Ülkelerin birbirine ekonomik savaş açtığı süreci yönetiyor ve Türkiye’nin geleceğine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İşte Cumhur İttifakı böyle durumda gönül birliği olarak ortaya çıktı. Biz "yerelde gönül belediyeciliği" diyoruz. Ama bunu gönül birliği ile sağlayacağız. İnşallah gönül birliği ile Cumhur İttifakı bu millete bir gelecek inşa ediyor. Zaten bu gönül birliğinin de altı binlerce yıllara dayalı olarak doludur. Bunun altını bizim doldurmamıza gerek yok, milletimiz doldurmuştur. Milletin hangi değerine bir saldırı olmuşsa, burada bulunan bütün arkadaşlarımız gönülden karşı çıkmıştır. Bu bugün değil, dün değil, önceki gün değil. Yarın da inşallah böyle olacak. Elbette farklı projelerimiz vardı. Ama ne zaman inançlarımız ve milletin değerleri söz konusu olduysa hep birlikte olduk. Karşımızda ise bu kadar hadise olurken, bizim siyaseten rakibimiz olan ve işin başını çeken bir CHP var. CHP bir zihniyetin adıdır. Bizler sadece birer parti değil, bir değerler manzumesinin adıyız. CHP’nin bu zihniyeti ise, milletin değerleri ile savaşmaktır. CHP milletin değerleri ve inançlarıyla mücadelenin adıdır. Bunu milletimizle bir kez daha paylaşmalıyız. CHP, milletin iradesiyle iş başına gelmiş olanlara karşı yapılan bütün hareketlerin, darbelerin, girişimlerin ya yanında olmuştur. ya da arkasında durmuştur" dedi.


Bursa’nın Osmanlı’nın kurulduğu başkent olduğunu hatırlatan Ala, "Bu şehir için gece gündüz çalışmalıyız. Milletimize anlatmalıyız. Osmanlı’nın inşa ettiği bütün değerlere karşı çıkan bir anlayışa teslim etmemeliyiz. Böyle bir ihtimal yok. Ancak daha çok hareketlenmemiz için o kadar çok sebebimiz var ki saymakla bitmez. Biz Türkiye’yi inşa etmek ve korumak için bir araya geldik. Onun için belediye meclis üyeliği son derece önemlidir" diye konuştu.


Meclis üyelerine seslenen AK Parti Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ise, "Bizler şehri yönetirken yalnızca belediye ve belediye başkanı olarak bakmayacağız. Bugünkü temel problemimiz belki de budur. "Birlik ve beraberlik" derken sadece siyasi birlik ve beraberlikten bahsetmiyoruz. Beraber yönetirsek, beraber bir güzelliği paylaşırsak çoğaltabiliriz. İyiliği birlikte yaşarsak yaygın hale getirebiliriz. Zorluklara da hep birlikte göğüs gerersek kolaylıkla halledebiliriz. Biz bu kentin ulaşım, imar ve diğer projeleriyle ilgili öncelikli olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çok daha güçlü bir şekilde hareket edeceğiz. Yıldırım, Büyükşehir ve hükümeti de arkamıza aldığımızda çok güçlü bir dönemin olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:33
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