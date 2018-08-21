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Efendimiz (s.a.v) kurban kesti mi?

Hz. Peygamber (s.a.s) bizzat kurban kesmiş midir? Kurban ibadeti ne zaman meşru kılınmıştır?

21 Ağustos 2018 Salı 16:44
Efendimiz (s.a.v) kurban kesti mi?

Kurban ibadeti hicrî ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 3).

Hz. Peygamber (s.a.s.), Veda Haccı’nda yüz deve kurban etmiştir. Hz. Ali, “Peygamber (s.a.s.) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım.” (Buhârî, Hac, 122) demiştir. Hz. Enes’ten (r.a.) Hz. Peygamberin (s.a.s.) siyah-beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir ile bizzat kestiği rivayet edilmektedir (Buhârî, Edâhî, 9)

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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