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Spor

Efelere pasör transferi

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı pasör Muhammed Kaya’yı renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:19:41 -
Efelere pasör transferi

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı pasör Muhammed Kaya’yı renklerine kattı.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İç transferde 6 oyuncusuyla yoluna devam eden yeşil-beyazlılar dış transferde Serkan Kılıç, Anıl Tokat, Çağatay Durmuş ve Fatih Cihan’ın ardından pasör Muhammed Kaya’yla anlaşma sağladı. Voleybola Arkas takımında başlayan 1995 doğumlu oyuncu 5 yıl A takımda olmak üzere 11 yıl bu takımın formasını giydi. Genç pasör aynı zamanda çeşitli kategorilerde 20 kez milli takım forması giyme başarısı gösterdi.

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