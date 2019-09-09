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Edremit’te yıllardır ötelenen yol sorunu tarihe karıştı

Van merkez Edremit Belediyesi, ‘kot farkı var, bataklık ve çok maliyet gerektiriyor’ diye yıllardır ötelenen ve bir türlü açılamayan yolu hizmete açtı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:20
Edremit’te yıllardır ötelenen yol sorunu tarihe karıştı

Van merkez Edremit Belediyesi, ‘kot farkı var, bataklık ve çok maliyet gerektiriyor’ diye yıllardır ötelenen ve bir türlü açılamayan yolu hizmete açtı.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın göreve gelmesi ile birlikte her alanda aralıksız hummalı çalışmalar yürütülürken, vatandaşların talepleri de bir bir yerine getiriliyor. Başkan Say’ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince alanda yürütülen çalışmalar sonucunda ‘kot farkı var, bataklık ve çok maliyet gerektiriyor’ diye yıllardır ötelenen ve bir türlü açılamayan Kale Caddesi (Eski TOKİ) bağlantı yolu hizmete açıldı. Zaman zaman kazaların da yaşandığı mevkide yoğun bir çalışmanın başlatılması ile vatandaşların yol sıkıntısı da tarihe karıştı. Ekiplerin bataklık olan alanı kurutmaları ile birlikte drenaj çalışmaları kısa sürede gerçekleştirildi. 200 kamyon alt dolgu malzemesinin kullanılması ile hazır hale getirilen bağlantı yolu Kale Caddesi (Eski TOKİ) yoluna bağlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, buradaki sıkıntının herkes adına çok ciddi sorunlar teşkil ettiğini belirtti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda burası ile ilgili fizibilite çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Say, “Kale Caddesi (Eski TOKİ) yolu mevkiindeki bölümün kot farkı ile birlikte bataklık olması ve bununda ciddi bir maliyete dönüşmesi nedeniyle yıllarca ertelenmişti. Ama biz buradaki sorunun böyle kalınmaması bilinci ile her türlü çalışmayı yürüterek, çok ciddi sorunlara sebep olan sıkıntıyı ortadan kaldırdık. İnsan odaklı bir anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarımızın merkezinde hep insanımız bulunmaktadır. Bu yüzden tüm çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz. Kale Caddesi (Eski TOKİ) yolumuzun ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Edremit Belediyesi’nce başlatılan çalışmayı takdirle karşılayan mahalle sakinleri ise Başkan Say’a teşekkür ederek, çok ciddi bir sorunun çözüme kavuşturulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:20
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