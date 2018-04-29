Edremit'te meyve çekirdekleri ve bitkilerden takı yapıyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki köylü kadınları...

Zeytin, erik, şeftali ve badem gibi meyvelerin çekirdekleri ile Kazdağları'nın eteklerinden topladıkları bazı şifalı bitki ve tohumları kurutup takıya dönüştürüyorlar.

Kadınlar, fiyatları 5 ile 20 lira arasında değişen takıların satışından elde edilen kazançla hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de kültürü tanıtıyorlar.

El emeğiyle hazırlanan takılar, Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nde satışa sunuluyor.

Galerinin müdürü Mustafa Selim Kudar, Kazdağları'nın başlı başına bir hazine olduğunu, bu hazineyi en iyi şekilde değerlendirmek için organik takılara yöneldiklerini söyledi.

"2018 sezonunda sattığımız bütün organik takıları köyümüzdeki kadınlara yaptırıyoruz. Organik takıların tasarımı tamamen bana ve eşime ait. Eski Türkmen takı objelerinden esinlenerek takılar tasarlıyoruz."

Kudar aynı zamanda, bu takılarla bazı mesajlar verildiğini de anlattı.

"Mesela genç kızlara tohum takılır. 'Sen bir tohumsun' denir. Toprağa düşecek veya evlenecek çocuğu olacak, bir meyve verecek gibi düşüncelerle genç kızlara bol tohumlar takılır. Tohumdan zeytin çekirdeğine kadar çeşitli takılar takılır. Bu sene zeytin çekirdeklerini değerlendirdik. Tabii her şey bir iki yıllık hazırlık sonunda oluyor."

"Ana kokusu" adı verilen tohumların genç kızlara taktırıldığını anlatan Kudar, eski inanışta tohum takılmasının "Büyüdüm ben, evleneceğim, çocuk yapacağım" demek olduğundan bahsetti.

"Karanfil o kişinin evlenme niyetini gösteriyor ve oksijen açısından çok faydalı olduğu için çocuk oluncaya kadar karanfil takıyor. Dünyanın her yerinde gelin takısı karanfildir. Anne olan kişinin sütünü çoğaltan boy otu var. 'Tarhana otu' diye de bilinir boy otu. Bu da annenin boynuna takılır ve çocuk o kokuyla büyüdüğü için annesini hatırlar. Bundan dolayı boy otuna 'Ana kokusu' diye isim takılır. Bunlardan annelere hazırladık. Soyluysa gerdanlık takar. Onun için de çam fıstık kozalaklarının parçalarından çok özel takılar yapıldı."

Kaynak: AA