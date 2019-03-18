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Edremit’te Cumhur İttifakı coşkusu

Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Edremit’te moral bulurken, Millet İttifakı adayının açıklamalarına tepki gösterdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:38
Edremit’te Cumhur İttifakı coşkusu

Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Edremit’te moral bulurken, Millet İttifakı adayının açıklamalarına tepki gösterdi.


Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ve beraberindeki heyet, Altınkum ve Zeytinli mahallelerinde temaslarda bulunduktan sonra Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu kalabalığa hitap ettiler.


Yılmaz ve partililer burada bayrak ve meşaleler ile karşılandı. Yüzlerce Cumhur İttifakı destekçisine, Cumhur İttifakı Edremit Belediye meclis üyeleri tanıtıldı. Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam’ın konuşmaları büyük alkış topladı. Konuşmacılar, Millet İttifakı Edremit adayının mikrofon kazası, ’Kürdistan’ söylemi, ’ezan’ söylemi ve ’cami’ açıklamalarını eleştirdi.



“5 yıl daha Edremit yerinde saymasın”


Büyük tezahürat ve ilgi ile karşılanan Yücel Yılmaz, “Edremit’in sorunlarını biliyoruz. Devlet desteği, Büyükşehir Belediyesinin gücü ve Tuncay Kılıç’ın tecrübeleriyle tüm sorunlar çözülecek, Edremit daha iyi yaşanılabilir bir kente dönüşecek. Hizmet bizim işimiz. Cumhur İttifakına desteğinizi sandıkta bekliyoruz. Edremit yatırımlarla hak ettiği konuma gelecek. Bundan şüpheniz olmasın” dedi.


Tuncay Kılıç ise, “Edremit’i marka şehir yapacağız. Önceki dönemlerimizde ilçemizin tanıtımını ulusal ve yerel basını kullanarak yapıyor, esnafımıza, yatırımcımıza para kazandırıyorduk. 5 yıldır Edremit yerinde sayıyor. Biz laf değil, hizmet üretiyoruz. Görüyoruz ki, artık vatandaşın sabrı tükendi. Laf değil hizmet bekliyorlar hizmet. Sayılı günler kaldı. Edremit, Cumhur İttifakı ile refaha kavuşacak. Tüm sorunlar çözülecek” dedi.


Edremit’te gitmedik kapı, sıkmadık el bırakmamak için ekibiyle birlikte gece gündüz, yağmur çamur demeden mahalle mahalle yüzlerce kilometre kat eden Kılıç’a milletvekilleri ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayından da destekler geliyor. Gittiği her ortamda Cumhur İttifakının gücünü irdeleyen Kılıç ve ekibi, yerel seçimlerde tüm siyasi partilerin oylarına talip olduklarını ifade ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:38
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