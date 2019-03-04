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Edremit iyi tarım uygulamalarıyla gelişiyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Çerçevesinde 2018 Yılı içerisinde İyi Tarım Uygulaması gerçekleştirilen 5 üretici sertifikalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın elinden aldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:51
Edremit iyi tarım uygulamalarıyla gelişiyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Çerçevesinde 2018 Yılı içerisinde İyi Tarım Uygulaması gerçekleştirilen 5 üretici sertifikalarını Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’nın elinden aldı.


İyi tarım uygulamalarının çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretim olduğunu belirten Kaymakam Sırmalı; “ Edremit ilçemizin ekonomisinin büyük bölümü tarıma dayanmakta olup; tarımda, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından iyi tarım uygulamalarının benimsenmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.


Son yıllarda hızla yaygınlaşan iyi tarım uygulamaları ile ilgili bilgiler paylaşan kaymakam Sırmalı; “Üreticilerimize daha karlı ve sürdürülebilir bir tarım benimsetilirken, insanımıza güvenilir tarımsal ürünler sunulmaktadır. Ayrıca yaşanabilir bir doğa ve kirlenmemiş doğal kaynaklar en büyük toplumsal kazanım olmaktadır. Edremit İlçemizde 2017 yılında 306 üreticimiz 36 bin 455 dekar alanda, 2018 yılında 350 üreticimiz, 40 bin dekar alanda İyi Tarım Uygulamaları gerçekleştirmiştir. Bu uygulamalar sonucunda üreticilerimize 2017 yılında 1 milyon 624 bin 828 TL ödeme gerçekleştirilmiş olup; 2018 yılında ise yaklaşık 2 Milyon TL ödeme gerçekleştirilecektir. 2018 yılında İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde Sertifikasyon kuruluşları tarafında sertifikalandırılan üreticilerimiz ise 29 Mart 2019 tarihine kadar İlçe Müdürlüğümüze başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 2019 yılında ise İlçemizde en az 45 bin dekar alanda 400 üreticimizin İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında üretim gerçekleştirmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Yayım ve Eğitim çalışmaları devam etmektedir. İyi Tarım Uygulaması gerçekleştirmek isteyen üreticilerimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde teknik destek almaları gerekmektedir. Proje kapsamında İyi Tarım Uygulaması gerçekleştirilen alan bin dekardır. Proje kapsamında üreticilerimize ödenecek toplam destek ise 5 üreticimize, 50 bin TL’dir. Ayrıca Bu üreticilerimizin Sertifikasyon danışmanlık ücreti, İyi Tarım Uygulamaları makine ve ekipmanların tümü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanmıştır. Üreticilerimizin Faaliyetleri sürekli denetlenerek eksiklikler giderilip ve gerekli eğitimler verilip sertifikaları hazırlanmıştır. İlçemizde Bundan sonraki yıllarda bütün üreticilerimizin bu projeye dahil edilerek Sertifikasyon alınması sürecindeki bütün masrafların Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanması planlanmaktadır” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:51
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