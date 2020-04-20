  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Van’ın Edremit Belediyesi vatandaşlara konut satışları ile ilgili uyarılarda bulunarak, ruhsat ve diğer imar izinleri alınmadan yapılacağı iddia edilen konutlara itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

2020-04-20 22:03:48 -
Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Van’ın Edremit Belediyesi vatandaşlara konut satışları ile ilgili uyarılarda bulunarak, ruhsat ve diğer imar izinleri alınmadan yapılacağı iddia edilen konutlara itibar etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.


Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde ilçemiz Doğanlar ( Pertek ) Mahallesi sınırlarında toplu konut yapılacağı ve bu konuda tanıtım satış amaçlı işlemler yapıldığı iddiaları üzerine; belediyemizce yapılan incelemede bu yönde belediyemize yapılmış herhangi bir ruhsat başvurusunun ya da bu yönde bir iznin olmadığı anlaşılmıştır. Belediyemizce bölgemizde; ruhsatsız yapılan tüm iş ve işlemlere karşı yasal işlem yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ruhsat ve diğer imar izinleri alınmadan yapılacağı iddia edilen konutlara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna duyurmak gereği hasıl olmuştur" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı