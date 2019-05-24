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Edirnespor genel kurulu tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) son 3 haftadaki kötü sonuçlarla 3.

24 Mayıs 2019 Cuma 11:27
Edirnespor genel kurulu tamamlandı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) son 3 haftadaki kötü sonuçlarla 3. Lig hayalini erteleyen Edirnespor’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda mevcut Başkan Savaş Üner yeniden başkanlığa seçilirken, ’kırmızı-beyaz’ olan takım rengine ’sarı’ eklenerek eski günlere dönüş mesajı verildi.


En yakın takipçisinin 5 puan önünde girdiği ligin son 3 haftasında aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluktan olarak 3. Lig hayalini erteleyen Edirnespor’da beklenen genel kurul gerçekleştirildi.


Takımın Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda daha önceden sosyal medyadan duyurulan ’sarı - kırmızı’ eski renklere dönüş kararı dahil olmak üzere bazı yeniliklere imza atıldı. Mevcut Başkan Savaş Üner’in seçime tek listeyle girerek yeniden başkan seçildiği genel kurulda16 olan yönetim kurulu sayısı 8’e düşürüldü. Saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başlayan genel kurulda divan başkanlığını Erol Ergülen, katip üyelikleri ise Musa Sugözleyen ve Nedim Mercan yaptı.


Genel kurulun başında konuşma yapan Edirnespor Başkanı Savaş Üner, son 3 haftada alınan başarısız sonuçlar dolayısıyla kendilerine sosyal medyadan yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Başarılı olmak için herkesin elinden geleni yaptığını söyleyen Üner; “Futbolda bu sene yıllar sonra çok önemli bir fırsat yakalamıştık ve son 3 haftaya 5 puan önde lider girmiştik. Fakat 2 hafta üst üste İstanbul takımlarına mağlup olarak ve rakibimizin galip gelmesiyle maalesef ligi liderin 1 puan gerisinde ikinci tamamladık. Burada bazı kişilere seslenmek istiyorum; sosyal medyadan sallamakla bu işlerin olmadığını bilsin herkes. Herkes bu takımın şampiyon olması için elinden gelen her şeyi yaptı” dedi.



Kırmızı - beyaza sarı eklendi


Kulüp Başkanı Üner’in konuşmasının ardından genel kurulda, yönetim, denetim ve bütçe raporları görüşülerek ibra edildi. Genel kurulda Başkan Üner ve eski yönetimin verdiği önerge sonucunda kulüpte bazı yeniliklere de gidildi. Oybirliğiyle kabul edilen önerge gereği kulübün 16 asil, 16 yedek üyeden oluşan yönetiminin 8 asil, 8 yedek üyeden oluşmasına karar verildi. Lig bitiminden sonra kulübün sosyal medya hesabından duyurduğu eski renklere dönüş de söz konusu genelgede yer aldı. Genel kurulda daha sonra gizli oyla seçime gidildi. Seçime tek listeyle giren Başkan Savaş Üner güven tazeleyerek yeniden Edirnespor’un yeni başkanı oldu. Üner’in 8 asil, 8 yedekten oluşan yönetim ve 3 asil, 3 yedekten oluşan denetim kurulu listesi şu şekilde oluştu;Yönetim Kurulu; Asil: Adem Yetişken, Cenk Benakman, Ender Özden, Yalçın Günal, Yavuz Arslan, Hasan Berk Şahin, Mert Seyyar, Burak Güngörmedi; Yedek: Altuğ Çoban, Murat Kocabaş, Gürkan Bilgin, Serkan Üner, Savaş Coşkun, Göksu Uysal, Vedat Fidancı, Adem Kalkan; Denetim Kurulu: Asil: Özkan Tosun, Ahmet Kıyı, Ümit Geçmiş; Yedek: Erdoğdu Zangalı, Fırat Nekes, Yılmaz Özdemir”

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 11:27
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