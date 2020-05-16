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Edirne’nin ilçelerine gelenler 14 gün gözetim altında tutulacak

Edirne’nin ilçelerine gelen vatandaşlar 14 gün gözetim altında tutulacak ve gözetim süreleri tamamlanana kadar ilçeyi terk etmelerine izin verilmeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:04:17 -
Edirne’nin ilçelerine gelenler 14 gün gözetim altında tutulacak

Edirne’nin ilçelerine gelen vatandaşlar 14 gün gözetim altında tutulacak ve gözetim süreleri tamamlanana kadar ilçeyi terk etmelerine izin verilmeyecek.


Edirne’nin Uzunköprü, Süloğlu, Meriç, Lalapaşa, Keşan, İpsala, Havsa ve Enez İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler almaya devam ediyor.


İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının aldığı karara göre; Edirne ili dışından ilçelere ve köylere giriş yapacak kişiler, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol noktalarında tespit edilerek, İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek ikamet edecekleri adreslerde 14 gün gözetim altına alınacak.


Gözetim süresi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Güvenlik Güçleri tarafından takip edilecek. Bu gece 00.00’da başlayan uygulama 16-26 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak bazı ilçelerde gerek görüldüğü takdirde süre uzatılacak.

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