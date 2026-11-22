Edirne'nin içme suyunu karşılayan Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı, geçen yıl yüzde 18 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 67'ye yükseldi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Uludağ ise tabloya ihtiyatla yaklaştı: "Yer altı sularıyla beslenmediği sürece yağışlar olsa da kuraklığı her zaman yaşayacağız. Bu geçici bir doluluk fakat yağışlar biterse, yer altı suyuyla bu barajlar beslenmezse yine aynı sorunları yaşayacağız."

Yükseliş yalnız Süloğlu'yla sınırlı değil. Trakya'da DSİ'ye ait 15 barajda doluluk oranı geçen yıla oranla yüzde 12 artış gösterdi. Bölgede son 2 yıldır süren kuraklık, baraj ve nehirlerdeki doluluk oranlarını ciddi biçimde düşürmüştü.

Edirne bu yıl ekim ayında yoğun yağış aldı; buğday üreticisi bu yılki ekim mesaisini kasım ayına ertelemek zorunda kaldı.

Uludağ: Bu iyi bir değer ama yeterli değil

Bu seneki yağışların bir nebze arttığını, "bakın ben çok artmış demiyorum esasında" diyerek belirten Uludağ, bunun kuraklığı biraz azaltmış ve barajlardaki doluluğu artırmış gibi göründüğünü, ancak yeterli olmadığını söyledi: "Süloğlu Barajı'nda geçen yıla göre yüzde 46'lık bir artış var. Bu iyi bir değer ama yeterli mi? Değil. Çünkü biz daha kışı yaşamadık." Karasal iklimin görüldüğü Edirne gibi bir bölgede kuraklığın ortadan kalktığının söylenebilmesi için kışın ciddi kar yağışı alınmasının ve karın yerde kalma süresinin önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Meriç Havzası'nın uzun yıllar akım verilerinde kurak, nemli ve taşkın dönemlerinin yaşandığını anlatan Uludağ, 2005-2012 arasındaki nemli dönemde gelecekteki kuraklıktan bahsettiklerini, bunun geçtiğimiz yıllarda yaşandığını ve suların tarımda kullanılmasının sorunu ciddi boyuta getirdiğini söyledi. "Hatta geçen yıl Edirne'de ciddi su kesintileri de yaşandı" dedi.

'İklime uyum sağlamak zorundayız'

Uludağ'a göre iki temel sorun var: yağış rejiminin değişmesi ile artan nüfusa bağlı su ihtiyacı. Yağışların dengesizleşmesinin, kar yağışlarının olmamasının ve yağmurların ani, sel karakterli sağanaklar şeklinde düşmesinin su kaynaklarını etkilediğini belirtti. Sanayi devrimiyle birlikte iklimde insan müdahalesinin artık kanıtlandığı bir çağın yaşandığını ifade eden Uludağ, su yönetiminin çok ciddi biçimde ele alınması gerektiğini söyledi: "Bizim iklimi değiştirmek, kuraklığı azaltmak gibi bir gücümüz yok. İklime uyum sağlamak zorundayız."

Gelecek nesillerin su kaynaklarını verimli kullanabilecek kabiliyetlere ulaştırılması ve eğitilmesi gerektiğini de vurgulayan Uludağ, kurumların alacağı tedbirlerin yanında toplumun su kaynaklarının sınırlılığı konusunda bilinçlendirilmesini istedi: "Kurumların, belediyelerin, DSİ'nin yıllık veya günlük tedbirleri olacak ama bu ülkenin su kaynakları belli olduğu için, iklim değişikliğine bağlı olarak sorunlar yaşayacağımız için toplumumuzu buna hazırlamak zorundayız."