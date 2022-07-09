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Aktüel Edirneli Kore gazisi, arsasını bağışladığı camiden son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Edirneli Kore gazisi, arsasını bağışladığı camiden son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de Kore gazisi Recep Pelvan, arsasını bağışladığı camide düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 19:18:00 -
Edirneli Kore gazisi, arsasını bağışladığı camiden son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de Kore gazisi Recep Pelvan, arsasını bağışladığı camide düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

92 yaşında vefat eden Pelvan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Yavuz Sultan Selim Camisi'ne getirildi. Kore gazisinin kızı Meral Pelvan Dalgıç ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, Pelvan'ın Yavuz Sultan Selim Camisi yapımında arsasını bağışladığını belirterek, "Bir insan cami, okul, hastane yaptırırsa amel defteri orada ibadet edildiği ve istifade edildiği sürece kapanmaz." dedi.

Pelvan'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Buçuktepe Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, gazi ve şehit ailesi dernekleri temsilcileri katıldı.

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