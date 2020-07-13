Edirne'deki tarihi koza fabrikası leyleklere yuva oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Osmanlı döneminden kalma metruk haldeki koza fabrikası, anne leylek ve yavrularına yuva oldu.

Dilaver Bey Mahallesi, Dar-ül Hadis Camisi karşısında yer alan fabrikanın çatısı, bahar aylarında kente gelen leyleklere, sonbahara kadar ev sahipliği yapıyor.

Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından olan kentte, leyleklerin yavrularını büyütme ve yaşam mücadeleleri ilgiyle izleniyor.



Metruk halde bulunan ve uzun yıllardır kullanılmayan binanın çatısına ağaç dalları ve otları kullanarak yuva yapan leylekler, mahalle sakinlerince her ilkbaharda merakla bekleniyor.

Mahalle sakinlerinden Uğur Doyran, tarihi binanın çatısında yer alan yuvada, her yıl 2-3 yavru leyleğin büyüdüğünü söyledi.

Leyleklerin tarihi fabrika binasını yuva edindiğini anlatan Doyran, şöyle konuştu:

"Burası atıl durumda bir bina. Yaklaşık 8 yıl önce yuva yaptılar. Her sene bu yuvada ikişer üçer yavru büyüyor. Kış ayları gelmeden yavrularını büyütüp göç ediyorlar. Bu leylekler mahallenin maskotu oldu. Her yıl gelmelerini merakla bekliyoruz. Onların yollarını gözlüyoruz. Leyleklere gözümüz gibi bakıyoruz."







