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Aktüel Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı
Aktüel

Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:15:15 -
Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 6 FETÖ zanlısı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ zanlısından yurt dışına kaçma hazırlığındaki 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ zanlıları R.D, M,Y, B.İ, M.E, H.A, D.E. ve E.İ, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen K.U. ve E.U. ile terör örgütüne yardım ettikleri öne sürülen M.M.I. ve K.K'yi yakaladı.

Zanlılardan K.U. ve E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverilirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen R.D, M,Y, B.İ, M.E. ve H.A, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", M.M.I. ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan D.E. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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