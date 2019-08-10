Edirne'de yürekleri ağza getiren deprem Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Lalapaşa ilçesine bağlı Yünlüce köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.39’da meydana geldi. Yerin 20,13 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü, kent merkezine bağlı Büyükisamilece köyü, büyüklüğünü ise 3.4 olarak açıkladı.

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