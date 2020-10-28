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Aktüel Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
Aktüel

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:50:58 -
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelileri Ö.B. (36), E.Ö. (35) ve H.Ö. (35) ve R.B.'yi (34) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B, E.Ö. ve H.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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