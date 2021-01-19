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Yaşam Edirne'de vahşet! Yavru köpeğin arka bacaklarını kestiler
Yaşam

Edirne'de vahşet! Yavru köpeğin arka bacaklarını kestiler

Edirne'de arka bacakları simetrik şekilde kesilen ve cinsel istismar ihtimali de düşünülen yavru köpek bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 00:58:00 -
Edirne'de vahşet! Yavru köpeğin arka bacaklarını kestiler

Edirne'nin Havsa ilçesinde, arka iki bacağı kesilmiş halde yavru köpek bulundu. İlk belirlemelere göre, köpeğin arka bacaklarının simetrik kesildiği ve insan müdahalesi olduğu düşünülüyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinin Hacıgazi Mahallesi'nde, iddiaya göre yemek yemek için bir bahçeye giren köpeğin arka bacaklarının kesik olduğunu gören vatandaşlar, köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medya üzerinden Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne gönderdi.

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, Havsa ilçesine gelerek yaralı köpeği alıp İstanbul'da  bulunan özel bir hayvan kliniğine götürdü.

"Arka bacakları simetrik şekilde kesilmiş"

Klinikte yapılan ilk belirlemelere göre köpeğin arka bacaklarının simetrik kesildiğini ve bir insan yapısı olduğunu düşündüklerini söyleyen Yılmaz, cinsel istismara maruz kalıp kalmadığının ise bugün yapılan kontrollerinin ardından netleşeceğini ifade etti.

Suç duyurusunda bulunulacak

Köpeğin tedavisinin devam ettiğini belirten Yılmaz, yaşanan vahşet ile ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunacaklarını da ifade etti.

 

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