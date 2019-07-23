Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.23 Temmuz 2019 Salı 17:41
Abdurrahman Bıçak'ın (67) kullandığı otomobil, Gülçavuş köyü yakınlarında, Ali Uslu yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Bıçak, aracında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlıkekipleri sevk edildi.
Abdurrahman Bıçak ile beraberindeki eşi Emine Bıçak (58), torunları BertuğBatın Bıçak (7),Mert Ayaz Bıçak (4) ile Ali Uslu ve eşi Emine Uslu (56) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıkıştığı yerden çıkartılan Bıçak ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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