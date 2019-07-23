Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Abdurrahman Bıçak'ın (67) kullandığı otomobil, Gülçavuş köyü yakınlarında, Ali Uslu yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Bıçak, aracında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlıkekipleri sevk edildi. Abdurrahman Bıçak ile beraberindeki eşi Emine Bıçak (58), torunları BertuğBatın Bıçak (7),Mert Ayaz Bıçak (4) ile Ali Uslu ve eşi Emine Uslu (56) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Bıçak ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.