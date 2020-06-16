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Aktüel

Edirne'de servis midibüsüyle otomobil çarpıştı : 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:35:38 -
Edirne'de servis midibüsüyle otomobil çarpıştı : 3 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atilla Zurnacı'nın kullandığı 22 HE 665 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Kadir Bademoğlu idaresindeki 22 S 0028 plakalı servis midibüsü Kapıkule - Edirne yolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Zurnacı ile yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabilen servis midibüsündeki 2 işçi hafif yaralandı.

Yaralanan işçiler, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsünün 0.95 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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