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Aktüel Edirne'de sayıları artan "dantel böceği"ne karşı mücadele başlatıldı
Aktüel

Edirne'de sayıları artan "dantel böceği"ne karşı mücadele başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:09:24 -
Edirne'de sayıları artan "dantel böceği"ne karşı mücadele başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, son günlerde bazı mahallelerde sık görülmeye başlanan dantel böceğine karşı ilaçlı mücadele başlatıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Medrese Ali Bey, Şükrüpaşa ve Fatih mahallelerinde dantel böceğinin yoğun görülmeye başlandığını belirtti.

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçtiklerini aktaran Tanrıkulu, söz konusu böceğin insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını ifade etti.

İlaçlama çalışmalarının aralıksız süreceğini vurgulayan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Biyosidal ekiplerimiz 10 gündür çalışıyor. Bu sabah da çok erken saatlerde şikayet aldığımız mahalleleri dolaşmaya başladık. Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden hocalarımıza fotoğrafları gönderdik. Onlar da bunun dantel böceği olduğunu söylediler. Bu dantel böcekleri aslında zararlı bir böcek türü değil. Daha çok ağaçların yapraklarında hastalık yapıyor."

Kocaeli’nin 3 ilçesinde de ciddi miktarda bu böceklere rastlandığını belirten Tanrıkulu, "Edirne'mizde de son bir hafta, 10 gündür 2-3 mahallemizde gözükmeye başladı. Kurak zamanlarda çok fazla ortaya çıkıyorlar. Rüzgarla savrularak balkonlara geliyorlar. Bu böceklerin herhangi bir hastalık yapma, ısırdığı zaman hastalık taşıma veya mikrop taşıma gibi bir etkileri yok. Hafif dokunduğu zaman ciltte hafif alerjik bir kaşıntı yapıyor. İlk yağmurda da ağaçlar yıkanacağı için kaybolup gidecekler. Halkımız müsterih olsun. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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