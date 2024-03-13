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Gündem Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu
Gündem

Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-13 20:25:00 -
Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu

Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

İki gündür aralıklı sağanak etkisinde olan kentte akşam yağış kısa süreli dolu şeklinde düştü.

Dolu nedeniyle çatılar, yollar, araçların üzerleri beyaza büründü.

Bir süre etkisini gösteren dolu, daha sonra sağanak şeklinde sürdü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
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Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

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