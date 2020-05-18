  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?

12. Sınıf öğrencileri hangi derslerden sorumlu geçecek? 9, 10, 11. sınıf yıl sonu başarı puanları
için kalan
Aktüel

Edirne’de pazarlar sosyal mesafe kurallarına göre açılıyor

Edirne’de, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı kalan semt pazarları, gerekli tedbirler ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak açılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:21:07 -
Edirne’de pazarlar sosyal mesafe kurallarına göre açılıyor

Edirne’de, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı kalan semt pazarları, gerekli tedbirler ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak açılmaya başlandı.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de korona virüsle mücadele devam ediyor. Edirne’de de Kovid-19 pandemi kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı kalan Pazar yerleri, yeni normalleşme süreci ile birlikte kısmen ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak açılmaya başlandı.


E dirne’de Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık iki ay kapalı kalan Pazar yerleri, gerekli tedbirler sağlanarak tekrar hizmet vermeye başladı. Pazara gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü, tezgahlar sosyal mesafeli açıldı.


Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, pazarda 450 esnaftan sadece 150 esnafın deneme amacıyla tezgah açtığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı