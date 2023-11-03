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Yerel Edirne’de motosiklet ile otomobil çarpıştı
Yerel

Edirne’de motosiklet ile otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 13:39:00 -
Edirne’de motosiklet ile otomobil çarpıştı

Edirne’de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 1. Murat Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne’de 34 HB 5620 plakalı otomobil ile 22 ACT 446 motosiklet çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yere savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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