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Ekonomi Edirne'de market rafları boşaldı
Ekonomi

Edirne'de market rafları boşaldı

Bulgar levasının 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Edirne'deki market ve eczane raflarını boşalttı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 09:30:00 -
Edirne'de market rafları boşaldı

Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybetmesiyle Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri arttı.

Başta Bulgaristan olmak üzere, Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye adeta akın var.

Kapıkule'de araç kuyrukları

Son dönemde Bulgar para birimi levanın TL karşısında 9,44'e ulaşmasının üzerine Bulgarlar, bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya Edirne'ye geliyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda her gün uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.

Yoğunluk nedeniyle Kapıkule’de giriş peronlarının sayısı 10’a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Esnaf tabelaları güncelledi

Diğer yandan Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atıyor.

İş yerleri tabelalarında Türkçe'nin yanında Bulgarca yazılar ekledi.

Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen çalışan bulmak için ilanlar vermeye başladı.

Esnaf durumdan memnun

Edirneli Pazar esnafı Reyhan Erdi, “Bulgarlar yılbaşı alışverişi için geliyorlar bu hafta daha çok geleceklerini söylüyorlar. Bizde esnaf olarak bu durumdan memnunuz” diye konuştu.

Market rafları boşaldı

Sınır ülkelerden alışveriş için gelenler, Edirne'deki marketlerin raflarını boşalttı.

Mağaza ve eczanelerde mal ve ilaçların tükendiği bildirildi.

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