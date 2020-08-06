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Aktüel

Edirne'de Kovid-19 denetiminde "korsan taksi" yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:26:39 -
Edirne'de Kovid-19 denetiminde "korsan taksi" yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yapan sürücü yakaladı.

Alparslan Türkeş Meydanı'nda denetim yapan ekipler, iki yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 22 RM 378 plakalı taksi rengindeki otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede sürücünün aracıyla yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yaptığı belirlendi.

Pazarlık usulü korsan taksiyle taşımacılık yapan E.O'ya 6 bin 141 lira para cezası verildi, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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