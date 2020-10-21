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Aktüel Edirne'de inşattan su sayacı çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Edirne'de inşattan su sayacı çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:58:48 -
Edirne'de inşattan su sayacı çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de inşattan su sayacı çaldıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir inşaattan su sayaçlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kıyık semtinde S.Ö. ve G.Ö'den şüphelenen ekipler şüphelilerin taşıdığı çuvalda arama yaptı. Çuvalın içinde 11 su sayacı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. ve suça sürüklenen çocuk G.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.




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