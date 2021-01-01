  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de ihbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı
Aktüel

Edirne'de ihbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 01:20:49 -
Edirne'de ihbara giden polis, çatıdan atılan kiremitle yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de ihbara giden polis ekibine bir evin çatısından kiremit atıldı, ekip otosunu kullanan memur elinden yaralandı.

Menzilahir Mahallesi'nden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Sokakları kontrol eden polis ekibinin aracına, Hatip Cami Sokak'ta bir evin çatısından kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kiremit atıldı.

Camı kıran kiremit, aracı kullanan polis memuru Mert Öner'in eline isabet etti.

Elinden yaralanan Öner, tedavisinin ardından ekip otosuyla olay yerinden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine mahalleye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredeki evlerde inceleme yaptı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında harekete geçiyor
Dünya

İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında harekete geçiyor

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a alttan alta destek verdiği öne sürülen İran'ın Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapacağ..
'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu:
Gündem

'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu: "Ne var bunda terbiyesiz adam"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın parasını 'Şarap'lı yılbaşı hediye paketi ile çarçur e..
Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon
Teknoloji

Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmasa da, AnTuTu ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay