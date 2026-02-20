Edirne’de hamsi bereketi: Kilosu 50 liraya indi

Denizlerde yaşanan hamsi bolluğu, hem fiyatları düşürdü hem de tezgâhları şenlendirdi. Geçtiğimiz günlerde kilosu 200 liradan satılan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar geriledi. Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar tezgah önünde sıraya girdi.

Hem satıcının hem de vatandaşın yüzünü güldüren bollukla hamsi 50 liradan alıcısını buldu. Balıkçı Yusuf Çimen, bolluğun birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

Ramazan'ın bereketiyle geldiğini belirten Çimen, ilk gün 2 ton balık geldiğini ve hamsi bolluğunun birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

Balık almaya gelen vatandaşlardan Zehra Özdemir, "Fiyatların düşmesi iyi oldu herkes balık yesin. Herkes bugün balık sırasına giriyor. Sevindirdi" dedi.

Havsa ilçesinden gelen Ahmet Ertürk, "Edirne'ye gezmeye geldim. Fiyatlar çok uygun. 4 kilo aldım. 200-300 liradan bir kerede 50 liraya düşmesi iyi oldu memnunuz. Ramazan bereketiyle geldi. Bereketli olur inşallah" diye konuştu.