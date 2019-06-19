Edirne'de fuhuş operasyonu! 16 gözaltı Edirne'de Asayiş polisi tarafından şehir genelinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası kent genelinde bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.