Edirne'de fuhuş operasyonu! 16 gözaltı
Edirne'de Asayiş polisi tarafından şehir genelinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 16 kişi gözaltına alındı.19 Haziran 2019 Çarşamba 17:40
Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası kent genelinde bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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