Edirne'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'de telefonda, banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarılacağı söylenerek dolandırılmaya çalışıldığını iddia eden kişi polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yaşayan S.T'nin ev telefonunu arayan ve adının E.A. olduğunu söyleyen kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Hesabından, terör örgütü FETÖ'nün hesabına para aktarılacağı, parasının güvende kalması için kendisine verdiği hesaba yatırması gerektiğinin söylenmesi üzerine S.T, bankadaki hesabından 32 bin 500 lirayı kendisine verilen hesap numarasına gönderdi.

E.A'nın parayı çekmediğini söylemesi üzerine S.T. banka görevlileriyle görüştü ve bankanın genel merkezi tarafından paraya bloke konulduğunu öğrendi.

S.T. kendisini dolandırmaya çalışan E.A'dan şikayetçi oldu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



