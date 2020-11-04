  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiası
Aktüel

Edirne'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiası

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:48:12 -
Edirne'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık girişimi iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'de telefonda, banka hesabından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktarılacağı söylenerek dolandırılmaya çalışıldığını iddia eden kişi polise şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde yaşayan S.T'nin ev telefonunu arayan ve adının E.A. olduğunu söyleyen kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Hesabından, terör örgütü FETÖ'nün hesabına para aktarılacağı, parasının güvende kalması için kendisine verdiği hesaba yatırması gerektiğinin söylenmesi üzerine S.T, bankadaki hesabından 32 bin 500 lirayı kendisine verilen hesap numarasına gönderdi.

E.A'nın parayı çekmediğini söylemesi üzerine S.T. banka görevlileriyle görüştü ve bankanın genel merkezi tarafından paraya bloke konulduğunu öğrendi.

S.T. kendisini dolandırmaya çalışan E.A'dan şikayetçi oldu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler
Dünya

Tarihi ABD seçimlerinde Trump farkı kapadı! İşte tüm gelişmeler

Tüm dünya ABD Başkanlık seçim sonuçlarına kilitlendi. Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye ba..
ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı
Dünya

ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yol..
Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim
Gündem

Bu özelliğini kimse bilmiyor! Uzman isim "sarı örtünün" sırrını açıkladı

Dr. Sarper Yılmaz, depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün sırrını açıkladı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay