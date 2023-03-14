  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları şoke ediyor! İslam Memiş 'rekor kıracak' dedi tarihi açıkladı... Herkes şaşkınlıkla izliyor!

Komünistler, "Ülen Sorosdaroğlu Kemal nam Hafız!"a oy verecekler!

TOGG'un fiyatı belli oldu

Yüzlerce kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Coşkun 2013 yılında mevzuata karşı çıkmış

'Un kurdu' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

6’lı masa fıkraya döndü! Temel beyin imzaladığı metinden haberi yok

Türkiye'nin en zengin aileleri belli oldu! İşte ilk 20...

Altın uçtu, dolar sınırda ama on binlerce insan parasını oraya yatırmaya başladı! Herkes şaşkınlıkla izliyor

Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar! İkinci el piyasasında yeni bahane

Altın fiyatları uçuşa geçti! Her tahmini tutan Haluk Özdil duyurdu: Pisliğe battılar, Haziran ayına dikkat
Aktüel Edirne'de feci kaza: 5 kişi yaralandı
Aktüel

Edirne'de feci kaza: 5 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 17:41:00 -
Edirne'de feci kaza: 5 kişi yaralandı

A.G. idaresindeki 39 ABC 567 plakalı otomobil, Rasim Ergene Caddesi Pınarbaşı Sokak girişinde, H.A'nın kullandığı 22 M 4041 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan İ.K, E.Ö. ve B.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23