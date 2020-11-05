Edirne'de Faslı turistleri silah zoruyla gasbeden şüphelilerden biri tutuklandı
Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor
EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde Fas vatandaşı 5 kişinin para ve cep telefonlarını silah zoruyla gasbeden iki şüpheliden biri tutuklandı.
Dörtkaya mevkisinde yürüyen Faslı 5 kişi, yanlarına motosikletle gelen şüpheliler M.K ve B.T tarafından silah zoruyla durduruldu.
Şüpheliler, turistlerin 500 avro, 2 cep telefonu ve pasaportlarını alıp kaçtı.
Turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Şüpheli B.T'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.