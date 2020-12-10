Edirne'de dezenfekte edilen yerler takip sistemiyle kontrol ediliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyonu yapılan yerler takip sistemiyle kontrol ediliyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede, salgın tedbirleri çerçevesinde dezenfekte ve hijyen çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, salgının başladığı günden bu yana özverili ve etkin bir çalışma yürüttüklerini belirterek Kovid-19 testi pozitif çıkan vakaların evleri ve iş yerlerinin hızlı bir şekilde dezenfekte edildiğini bildirdi.



Dezenfeksiyon taleplerine anında cevap verdiklerini vurgulayan Doğru, şunları kaydetti:

"Bize verilen adresler vatandaşın MERNİS sistemine kayıtlı olan adresleridir. Vatandaşın oturduğu adres ile sisteme kayıtlı olan adresi farklılık gösterebiliyor. Yine bazı vatandaşlarımız ifşa olurum endişesi ile yanlış numara ya da kendisinin hasta olmadığını ifade edebiliyor.

Fakat buna rağmen ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfeksiyon konusunda titizlik ile çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun yanı sıra, ekiplerimizce dezenfeksiyonu yapılan her adresin fotoğrafı çekilmekte ve araç takip sisteminden belirtilen adrese gidip gitmedikleri kontrol edilmektedir."

Doğru, tedbirler kapsamında vatandaşlara 80 bin litre ücretsiz dezenfektan dağıtıldığını ve ekiplerin ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.