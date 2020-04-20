Edirne'de dernek binasında kumara 26 bin 430 lira ceza

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir dernek binasında kumar oynayan ve oynatan 6 kişiye toplam 26 bin 430 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Kumar oynayan 6 şüphelinin yakalandığı operasyondan, dernek binasında 6 bin 150 lira, 60 kumar pulu, iskambil kağıdı ve not defteri ele geçirildi.

Şüphelilerden C.K, R.K, L.S, K.G ve U.Ş.K'ya kumar oynamak ile İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan, O.A.'ya ise bu suçların yanı sıra "kumar oynanması için yer temini sağlamak" suçundan ceza uygulandı. 6 şüpheliye toplam 26 bin 430 lira ceza kesildi.

Şüphelilerden O.A. hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler serbest bırakıldı.



