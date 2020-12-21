Edirne'de bir maden işletmesi ve bir iş yeri karantinaya alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir maden işletmesi ve bir iş yeri karantinaya alındı.

Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında toplanarak karantina ve tedbir kararları aldı.

Buna göre, Harmanlı köyünde faaliyet gösteren maden işletmesi ve ilçe merkezindeki bir iş yerine giriş ve çıkışlar yasaklanarak 5 gün boyunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kurul, Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulanması ve kurallara uymayanlara idari ceza uygulanması kararını aldı.

